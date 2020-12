Bei Kelheim Pkw kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum – Fahrer (66) stirbt

Foto: vifogra/Schuh

Am Freitag, 11. Dezember, gegen 21.30 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Landkreisbewohner mit seinem VW Tiguan auf der Staatsstraße 2233 von Weltenburg in Richtung Kelheim. In einer langgezogenen Linkskurve geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kippte auf die Seite und schlitterte mit dem Dach gegen einen Baum. Die hinzugezogene Notärztin konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen.