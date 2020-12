Wolnzach Unbekannter Autofahrer spricht Zwölfjährige an

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 9. Dezember, um circa 16.10 Uhr, soll eine zwölfjährige Schülerin von einem Autofahrer in Niederlauterbach in Wolnzach angesprochen und zum Einsteigen aufgefordert worden sein.