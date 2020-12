22.500 Euro Schaden Geschwindigkeit nicht angepasst und im Graben gelandet

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 10. Dezember, gegen 7 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim die Ortsverbindungsstraße von Walkertshofen in Richtung Attenhofen. Auf Höhe von Untereinöd kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.