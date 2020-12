Hinweise erbeten Zwei Dieseldiebstähle im selben Zeitraum

Im Zeitraum von Samstag, 5. Dezember, 17 Uhr, bis Mittwoch, 9. Dezember, 10.45 Uhr, wurden in Neustadt an der Donau in der Bad Gögginger Straße bei einem unbebauten Grundstück aus einem abgestellten Bagger circa 60 bis 80 Liter Diesel entwendet.