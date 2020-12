20.000 Euro Schaden Lkw biegt verbotswidrig ab und baut Unfall mit Transporter – eine Person leicht verletzt

Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus der Slowakei befuhr am Mittwoch, 9. Dezember, um 12.50 Uhr, mit seinem Sattelzug die Bundesstraße B300 in Fahrtrichtung Langenbruck. Kurz nach Reichertshofen, im zweispurigen Bereich, wollte er verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung nach links über die Gegenfahrbahn in den dortigen Rastplatz einfahren.