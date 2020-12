Schwerer Unfall bei Kösching Zu schnell auf schneeglatte Fahrbahn unterwegs – zwei Schwerverletzte

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt zusammen mit seiner Frau die Kreisstraße EI20 von Bettbrunn nach Kösching mit seinem Pkw. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die schneeglatte Fahrbahn kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Waldstück auf dem Dach zum Liegen.