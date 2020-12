Bei Wolnzach Sattelauflieger geht auf der A93 in Flammen auf

Am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 12.25 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Sattelzug die A93 in Richtung Autobahndreieck Holledau. Kurz nach der Anschlussstelle Wolnzach bemerkte er Rauchentwicklung an seinem Auflieger. Er hielt auf dem Seitenstreifen und rief die Feuerwehr.