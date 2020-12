Hinweise erbeten Langfinger klaut vierstelligen Bargeldbetrag aus der Handtasche einer 66-Jährigen

Foto: 123rf.com

Bereits am Freitag, 4. Dezember, um die Mittagszeit, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen vierstelligen Geldbetrag aus einer Handtasche. Die 66-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Kelheim befand sich zur Tatzeit in einem Möbelgeschäft in Mainburg.