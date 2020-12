Betrug Zwei Bettler in Mainburg geben sich als taubstumm aus

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 8. Dezember, gegen 17 Uhr, bettelten eine 23-Jährige und ihr 15-jähriger Begleiter in Mainburg um eine Spende. Hierzu ließen sie sich auf einem Verbrauchermarktparkplatz im Gewerbegebiet Köglmühle nieder. Um an Spenden zu gelangen, gaben sie sich als taubstumm aus.