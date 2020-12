Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt drei Kraftfahrzeuge und einen Anhänger und flüchtet anschließend

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Montag, 7. Dezember, 20 Uhr, auf Dienstag, 8. Dezember, 7 Uhr, wurden in der Heinkelstraße in Ingolstadt insgesamt drei Kraftfahrzeuge und ein Anhänger beschädigt, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren.