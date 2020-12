Unfall in München 70 Kilo schweres Fenster fällt auf 50-Jährige

Foto: 123rf.com

Zur Mittagszeit am Dienstag, 8. Dezember, ist einer 50-jährigen Reinigungskraft in München beim Bettenaufschütteln ein Fenster in den Rücken gefallen. Sie wurde dabei mittelschwer verletzt.