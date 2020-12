Ladendiebin 19-Jährige versucht Diebesgut in Kinderwagen aus dem Laden zu schmuggeln

Eine 19-jährige, aus Albanien stammende Frau begab sich am Montag, 7. Dezember, um 14.35 Uhr, in ein Lebensmittelgeschäft in Zuchering in Ingolstadt. Dort nahm sie diverse Kosmetik- und Elektroartikel sowie Nahrungsmittel und Getränke im Gesamtwert von über 90 Euro an sich.