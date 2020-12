Bei Saal Mineralöl in der Donau – die Feuerwehr musste eine Ölsperre errichten

Foto: Hannes Lehner

Im Bereich Saal an der Donau, Hafenstraße, kam es am Samstagmorgen, 5. Dezember, gegen 9 Uhr, nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Einleitung einer geringen und unbedenklichen Menge Mineralöls am rechten Ufer der Donau.