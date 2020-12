Ohne Zwischenfälle Versammlung auf der Schöllwiese in Mainburg

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 6. Dezember, in der Zeit von 13 Uhr bis gegen 15.30 Uhr, fand auf der Schöllwiese in Mainburg eine Demonstration zum Thema „In der Gegenwart Zukunft gestalten“ statt.