Zeugen gesucht Zwei Unfallfluchten in Kelheim nachträglich angezeigt

Bei der Polizeiinspektion Kelheim wurden nachträglich am Sonntag, 6.Dezember, zwei Fälle unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Kelheim angezeigt.

Kelheim. Im Zeitraum vom Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr, wurde die rechte Seite eines in der Schlesier Straße in Kelheim parkenden Pkws der Marke Opel, Farbe schwarz, zerkratzt. Hierbei entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Am Samstag, gegen 22 Uhr, parkte ein 38-Jähriger seinen Pkw am Parkplatz „Niederdörfl“ in Kelheim. Als er am Sonntag, gegen 11 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Sachschaden an seinem Auto. Die Stoßstange wurde hinten rechts zerkratzt und war gebrochen, der Sachschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich.

In beiden Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Kelheim wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09441/ 50420.