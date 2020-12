Hinweise erbeten Unbekannte macht Fehler beim Auffahren auf die A9 – zwei Pkw beschädigt

Am Sonntagnachmittag, 6. Dezember, um 16.35 Uhr, kam es bei Reichertshofen zu einem Unfall auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung Nürnberg, als eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin an der Anschlussstelle Langenbruck einfahren wollte.