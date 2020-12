Zusammenstoß Pkw-Fahrer übersieht Radfahrerin – Radfahrerin verletzt sich

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Am Freitagvormittag, 4. Dezember, gegen 7.50 Uhr, ereignete sich in Vohburg an der Donau im Kreuzungsbereich der Lessingstraße und der Bahnhofstraße ein Unfall mit einer verletzter Person.