Geisenfeld Wie der Vater, so der Sohn – ohne Fahrerlaubnis zur Polizei

Am Freitagnachmittag, 4. Dezember, gegen 19.40 Uhr, waren ein 45-Jähriger aus Baar-Ebenhausen und sein 17-jähriger Sohn bei der Polizei Geisenfeld geladen. Hintergrund war ein laufendes Verfahren gegen den Sohn aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Geisenfeld. Kurz nach Verlassen der Dienststelle wurden beide Personen fahrenderweise in einem schwarzen Audi kontrolliert. Dieses Mal war der Vater am Steuer, der vor Ort den Fahrzeugschlüssel abgeben und erneut mit zur Dienststelle musste. Da der Vater bereits mehrere Male in diesem Jahr ohne Fahrerlaubnis beim Führen eines Pkws angetroffen wurde, bleibt die Einsicht abzuwarten.