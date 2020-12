Brandstiftung nicht ausgeschlossen Brandserie in Ingolstadt – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 1. Dezember, kam es in zwei Tatzeiträumen zu vier verschiedenen Bränden in Ingolstadt, die alle in auffallender Nähe zueinander entstanden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. In allen vier Fällen kann, aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brandausbrüche, Brandstiftung mit Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden.