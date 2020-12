Polizei bittet um Hinweise Unbekannte brechen drei Kellerabteile auf und entwenden hochwertige Fahrräder

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 2. Dezember, 18 Uhr, bis Donnerstag, 3. Dezember, 12 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus im Heiligenstädter Moos in Neustadt an der Donau drei Kellerabteile durch bisher unbekannte Täter aufgebrochen.