Unfall in Geisenfeld Fahrt mit Sommerreifen wurden zur Rutschpartie – 20.000 Euro Schaden

Ein 40-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis befuhr am Dienstag, 1. Dezember, 7 Uhr, die Ortsverbindungsstraße von Untermettenbach nach Unterpindhart. Im Ort wollte er nach rechts in die Bachstraße abbiegen. Dabei rutsche er über die Straße hinweg über den Gehweg, durch den Zaun und in die Außenmauer eines Wohnhauses.