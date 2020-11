Zeugen gesucht Fenster mit einem Hammer eingeschlagen – die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Ingolstadt

Foto: 123rf.com

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag, 27. November, in die Büroräume der Caritas an der Gaimersheimer Straße in Ingolstadt eingedrungen. Er entwendete einen geringen Bargeldbetrag.