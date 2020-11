In Kirchdorf Unfall auf einer Baustelle – 26-jähriger Bauarbeiter mittelschwer verletzt

Am Dienstag, 24. November, um 7.20 Uhr, kam es auf einer Baustelle im Bereich der Hauptstraße in Kirchdorf zu einem Unfall.

Kirchdorf. Der 58-jährige Fahrer eines Fünf-Tonnen-Kettenbaggers wollte das Fahrzeug versetzen und übersah dabei einen 26-jährigen Bauarbeiter, der in diesem Moment an dem Bagger vorbei ging. Der Mann wurde von der Kette am linken Fuß erfasst und mittelschwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins nächstliegende Krankenhaus gebracht.