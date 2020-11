Die Polizei sucht Zeugen Katalysator aus einem geparkten Auto geklaut

Im Zeitraum vom 16. bis zum 19. November, wurde in Riedenburg von einen geparkten Pkw der Katalysator entwendet.

Riedenburg. Bei der Polizeiinspektion Kelheim wurde nachträglich der Diebstahl eines Katalysators von einen parkenden Pkw in Riedenburg angezeigt. Der Geschädigte parkte am 16. November, gegen 17 Uhr, seinen Pkw auf dem Großparkplatz in der Austraße. Als er am 19. November, gegen 16 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, gab der Pkw beim Startvorgang im Auspuffbereich seltsame Geräusche von sich. In einer Werkstatt konnte festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter Täter den Katalysator herausgeschnitten hatte.

Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 zu melden.