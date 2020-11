Die Kripo ermittelt Einbruch in eine Bankfiliale in Pondorf – Täter machen Beute im fünfstelligen Bereich

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 24. auf 25. November, gelang es bisher unbekannten Tätern, in eine Bankfiliale in der Kelheimer Straße im Altmannsteiner Orststeil Pondorf einzubrechen und Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages zu entwenden.