Ermittlungen Hoher Schaden nach Wohnungseinbruch in Langquaid – die Kripo bittet um Zeugenhinweise

Am Mittwoch, 25. November, vermutlich zwischen 10 und 19.30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Kolpingstraße in Langquaid eingebrochen – es wurde Schmuck und Bargeld erbeutet.