Unfall bei Manching Beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw übersehen – 35.000 Euro Schaden

Am Dienstag, 24. November, gegen 15 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Pkw die B16 vom Manching kommend in Richtung Ernsgaden. An der Einmündung zur Staatsstraße 2335 bog er nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 27-Jährigen aus München.