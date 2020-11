Einsatz am Montag Verpuffung im Brennraum – undichtes Sicherheitsventil sorgt für Alarm im Kindergarten

Am späten Montagvormittag, 23. November, 10.57 Uhr, kam es in der Gasbrenntherme eines Kindergartens in der Hebbelstraße in Ingolstadt zu einer Verpuffung im Brennraum. Grund war wohl ein undichtes Sicherheitsventil.