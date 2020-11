Einsatz in Ingolstadt Alarm im Kindergarten – lautes Knallgeräusch und Gasgeruch im Keller

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montagvormittag, 23. November, 10.57 Uhr, wurde ein Großaufgebot der Feuerwehr in die Hebbelstraße in Ingolstadt zum dortigen Kindergarten alarmiert. Durch das Kindergartenpersonal wurde ein lautes Knallgeräusch und Gasgeruch im Keller gemeldet.