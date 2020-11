15.000 Euro Schaden 20-Jähriger übersieht vorfahrtsberechtigten Pkw

Am Sonntag, 22. November, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in Neustadt an der Donau von der Platanenallee kommend in Fahrtrichtung Raffineriestraße. An der Kreuzung übersah er eine von links kommende bevorrechtigte 43-jährige Pkw-Fahrerin, es kam zu einem Verkehrsunfall.