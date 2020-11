Feuerwehreinsatz 34-Jähriger klemmt seine Finger in Nudelmaschine ein

Foto: 123rf.com

Durch einen häuslichen Unfall wurde am Sonntagabend, 22. November, in Ingolstadt ein aus China stammender Mitbürger in einer Nudelmaschine eingeklemmt. Angehörige und Mitbewohner alarmierten gegen 17.08 Uhr per Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst.