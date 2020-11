Unfallflucht Unbekannter beschädigt Seitenspiegel eines Pkws und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 20. November, gegen 11 Uhr, stellte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Mainburg ihren Pkw in Mainburg in der Köglmühle auf dem dortigen Parkplatz des DM-Marktes ab. Nach circa eineinhalb Stunde kam die Fahrzeugführerin wieder zu ihrem Pkw zurück. Dabei stellte sie fest, dass der linke Seitenspiegel ihres geparkten Fahrzeugs beschädigt war.