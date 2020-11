Anzeige aufgenommen Pkw-Fahrer muss unbekanntem Fahrzeug ausweichen – Reifen und Felge an Bordsteinkante beschädigt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 21. November, gegen 9.55 Uhr, wollte ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Wolnzach in Mainburg in der Abensberger Straße zum dortigen Edeka-Markt einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus dem Parkplatz auf die Fahrbahn heraus.