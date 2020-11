Zeugen gesucht Unbekannter entwendet Katalysator vom Auto einer 22-Jährigen

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 15. November, gegen 12 Uhr, stellte eine 22-jährige Neustädterin ihren Pkw in der Bad Gögginger Straße 2B in Neustadt an der Donau am dortigen Volksfestplatz ab. Als sie am Freitag, 20. November, gegen 19.30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte und losfahren wollte, bemerkte sie ein lautes Geräusch.