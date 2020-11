Die Kripo ermittelt Einbruch in eine Bankfiliale in Neuburg an der Donau – Täter flüchten ohne Beute

Foto: 123rf.com Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21. auf 22. November, gegen Mitternacht Zutritt zu einer Bankfiliale in der Sudetenlandstraße in Neuburg an der Donau. Neuburg an der Donau. Über ein Fenster gelangten der oder die Täter ins Innere, wo eine Türe aufgehebelt und versucht wurde, auf die Haustechnik einzuwirken. Hierbei löste die Alarmanlage aus. Obwohl eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neuburg sehr schnell vor Ort war, konnten der oder die Täter unerkannt flüchten. Offensichtlich machten sie keine Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich um den Tatort blieb ohne Erfolg. Die zuständige Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/ 93430 zu melden.