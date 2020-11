Zwei Promille Beim Ausparken anderen Pkw beschädigt – Fahrer betrunken

Foto: 123rf.com

Ein 40-jähriger Pkw-Führer wollte am Samstag, 21. November, um 18 Uhr, mit seinem Fahrzeug auf dem Schotterparkplatz am Kraiberg 10 in Gaimersheim ausparken. Hierbei touchierte er beim Zurücksetzen das dahinter stehende Fahrzeug einer 18-Jährigen aus Gaimersheim. Diese befand sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls vor Ort und konnte den Unfallverursacher auf den entstandenen Schaden ansprechen.