Kontrolle in Beilngries Rollerfahrer war schon am Morgen betrunken

Am Freitag, 20. November, um 9.30 Uhr, wurde in Beilngries ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er zuvor der Polizeistreife in der Ringstraße die Vorfahrt genommen hatte.