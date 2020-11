Gefährlich Mehrere Gullydeckel ausgehoben und auf die Straße gelegt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch einen unbekannten Täter mehrere Gullydeckel ausgehoben.

Abensberg. Am Freitag, 20. November, wurden in der Zeit von 21 bis 21.38 Uhr in Abensberg im Bereich Bad Gögginger Weg und Aunkofener Straße durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Gullydeckel ausgehoben und auf die Straße gelegt.

Bei Eintreffen der Polizeistreife vor Ort konnte festgestellt werden, dass die meisten der ausgehängten Gullydeckel bereits durch aufmerksame Anwohner wieder eingehängt wurden. Lediglich ein Einlaufgitter musste noch an seinen angestammten Platz gebracht werden.

Die Polizei Kelheim hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09441/ 5042-0 entgegen.