Kripo ermittelt Brand in Tiefgarage – Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Freitag, 20. November, geriet in den frühen Morgenstunden ein Pkw in einer Ingolstädter Tiefgarage in Brand. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.