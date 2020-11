Mitten in der Nacht Unbekannter randaliert im Vorraum einer Bankfiliale in Kösching

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Mittwochabend, 18. November, 21.48 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter in den SB-Vorraum der VR-Bank-Filiale in Kösching.