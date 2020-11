Vorfahrt missachtet 34-Jährige übersieht Pkw eines 32-Jährigen – beide Fahrer verletzt

Am Mittwoch, 19. November, gegen 7.45 Uhr, ereignete sich in Mainburg auf der Bundesstraße B301 auf Höhe Gumpertshofen ein Verkehrsunfall. Hierbei wollte eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Kelheim an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Mainburg einbiegen und übersah dabei den von links kommenden Pkw eines 32-Jährigen aus Mainburg.