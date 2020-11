Zeugen gesucht Die Polizei ermittelt zu Diebstählen in einer Neustadter Schrebergartensiedlung

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 17. November, 20 bis und 23.50 Uhr verschafften sich bisher mehrere unbekannte Täter Zutritt zu mehreren Gartenhäusern in einer Schrebergartensiedlung in der Landshuter Straße.