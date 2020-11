Hinweise erbeten Geldbörsendiebstahl in einem unbeobachteten Moment

Foto: 123rf.com

Am Mittwochmittag, 18. November, um 12.30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Ingolstadt ein Geldbörsendiebstahl. Eine 74-jährige Dame verstaute zunächst die Einkäufe in ihrem Pkw und legte anschließend ihre Geldbörse auf den Beifahrersitz.