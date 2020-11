Drei Promille Flucht nach Verkehrsunfall endet in Gewahrsamnahme

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 17. November, um 16.45 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein verunfalltes Fahrzeug in der Ingolstädter Straße in Manching mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Ingolstadt fanden an der Unfallstelle jedoch nur den Pkw ohne Fahrer vor. Dieser kam nach augenscheinlicher Beurteilung zuvor von der Straße ab und fuhr in eine Böschung neben der Fahrbahn.