18.000 Euro Schaden Zwei Personen bei Kollision in Siegenburg leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 17. November, um 6.50 Uhr, wollte ein 63-jähriger Mann aus Neufahrn in Niederbayern an der Anschlussstelle Siegenburg von der Autobahn A93 kommend die Bundesstraße B299 geradeaus mit seinem Suzuki Ignis in Richtung Siegenburg überqueren. Dabei übersah er einen von rechts ankommenden VW Golf, der mit zwei Personen besetzt war.