Vorfahrt missachtet Unfallbeteiligte muss mit Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht werden

Am Dienstag, 17. November, gegen 16.05 Uhr, fuhr eine 53-Jährige aus dem nördlichen Landkreis mit ihrem Fiat auf der Bahnhofstraße in Riedenburg in Richtung Altmühlstraße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 52-Jährige aus dem Raum Riedenburg mit ihrem Nissan die Staatsstraße 2231 in Richtung Riedenburg. Am Kreuzungsbereich zur Staatsstraße 2231 wollte die Fiat-Fahrerin diese überqueren und übersah dabei den bevorrechtigten Nissan, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.