Polizei ermittelt Zwei Bewohner eines Asylbewerberheims schlagen aufeinander ein

Foto: 123rf.com

Am Montag, 16. November, gegen 11.45 Uhr, kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Kelheim zu Körperverletzungen zwischen zwei Bewohnern. Dabei geriet ein 22-jähriger Mann aus Mali mit einem 25-jährigen Landsmann in Streit.