Zeugen gesucht Unbekannte brechen Container auf und entwenden daraus Altkleider

Foto: 123rf.com

In der Zeit zwischen Samstag, 14. November, 15 Uhr, und Montag, 16. November, 11.50 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter auf das Gelände des Wertstoffhofes in der Bad Gögginger Straße in Neustadt an der Donau ein. Dort brachen sie drei Altkleidercontainer auf und entwendeten daraus eine unbekannte Menge an Kleidung.