Kripo ermittelt Streit in Gemeinschaftsunterkunft eskaliert – 37-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Foto: 123rf.com

Am frühen Montagmorgen, 16. November, gerieten zwei junge Männer in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Regensburger Straße in Ingolstadt aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung bedrohte ein 37- jähriger türkischer Staatsangehöriger seinen in der Unterkunft lebenden 39-jährigen Landsmann mit einem mitgeführten Messer.