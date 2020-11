Zeugen gesucht 39-Jähriger wird bei Auseinandersetzung in Kelheim leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 15. November, gegen 18.45 Uhr, kam es in einer Wohnung in Kelheim in der Johann-Mayr-Straße zu einer Streitigkeit zwischen einem 39-Jährigem mit deutscher Staatsangehörigkeit und einem 31-jährigen Syrer, die beiden trafen sich zuvor in der Wohnung.